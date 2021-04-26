Збірна України посіла четверте місце на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Медалі виграли Жан Беленюк, Віктор Петрик і Максим Євтушенко.

У Варшаві завершився чемпіонат Європи з греко-римської боротьби. Додому збірна України привезла відразу три бронзові медалі, які дозволили зайняти в загальнокомандному заліку четверте місце. Таким чином, європейська першість для Федерації греко-римської боротьби України, генеральним партнером якої є Parimatch, пройшло досить результативно.

Першу медаль здобув олімпійський призер Жан Беленюк, а після нього цей результат повторили Віктор Петрик і Максим Євтушенко. Беленюк виграв «бронзу» у ваговій категорії 87 кг. Перед цим Жан в чвертьфіналі поступився Зурабу Датунашвілі, але так як серб пройшов у фінал, українець отримав шанс продовжити боротьбу. Він переміг хорвата Векослава Лубурича і німця Дениса Кудлу. Перемога над останнім і принесла Беленюку «бронзу».

Віктор Петрик

«Дуже важкий чемпіонат Європи - як фізично, так і емоційно. Але і вкрай корисний, він закінчився для мене бронзовою медаллю. Чемпіонат показав всі недоліки і проблемні місця, над якими доведеться наполегливо працювати. Це означає, що свою задачу цей турнір для мене повністю відпрацював», - написав Беленюк в своєму Instagram.

Максим Євтушенко

Петрик же завоював «бронзу» у ваговій категорії до 60 кг. У медальній сутичці Віктор переміг Гліба Макаренка з Білорусі. А Євтушенко в сутичці за «бронзу» (вагова категорія 72 кг) переміг Романа Покурковскі з Польщі.

Фото: Parimatch