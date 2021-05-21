Зеленський призначив державні стипендії видатним науковцям

Президент Володимир Зеленський призначив державні стипендії 37 видатним діячам науки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в указі №201/2021 від 20 травня, опублікованому на сайті глави держави.

"Відповідно до указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"... призначити строком на два роки державні стипендії видатним діячам науки", - зазначається в документі.

Загалом стипендії отримали 37 осіб.

Як відомо, 15 травня в Україні відзначався День науки.

Фото: president.gov.ua