Зеленський призначив державні стипендії дев'ятьом науковцям
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив довічні державні стипендії дев’ятьом видатним діячам науки, старшим семидесятирічного віку.
Відповідний указ №194/2021 від 17 травня опублікований на сайті глави держави.
“Призначити довічні державні стипендії видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку”, - зазначається в документі.
Загалом стипендії отримали дев’ять осіб.
Як повідомлялося, 15 травня в Україні відзначався День науки.