Зеленський призначив державні стипендії дев'ятьом науковцям

Зеленський призначив державні стипендії дев'ятьом науковцям

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив довічні державні стипендії дев’ятьом видатним діячам науки, старшим семидесятирічного віку.

Відповідний указ №194/2021 від 17 травня опублікований на сайті глави держави.

“Призначити довічні державні стипендії видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку”, - зазначається в документі.

Загалом стипендії отримали дев’ять осіб.

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Як повідомлялося, 15 травня в Україні відзначався День науки.

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