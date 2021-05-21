Українець поступився першим місцем 0,01 секунди.

Андрій Говоров виграв срібло чемпіонату Європи з плавання, який проходить в Будапешті, повідомляє Укрінформ. Український плавець став другим на дистанції 50 метрів батерфляєм.

У фіналі Говоров показав результат 23,01 секунди. Українець поступився переможцю вирішального запливу Себастьяну Сабо з Угорщини 0,01 секунди. Третє місце у росіянина Андрія Жилкіна.

Говоров вигравав чемпіонат Європи на дистанції 50 метрів батерфляєм в 2016 і 2018 роках. У 2017 році українець став бронзовим призером чемпіонату світу в Будапешті.

Для збірної України це друга медаль на чемпіонаті Європи з плавання в Будапешті. Раніше Михайло Романчук виграв золото континентальної першості на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Нагадаємо, всього в активі України 13 медалей на чемпіонаті Європи з водних видів спорту: шість золотих, п'ять срібних і дві бронзові.

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