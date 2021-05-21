Романчук і Фролов пробилися у фінал чемпіонату Європи з плавання на 800-метрівці
Укрінформ
На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) триває турнір з плавання.
За підсумками попередніх запливів чоловіків на 800 метрів вільним стилем у фінал змагань вийшли українці Михайло Романчук і Сергій Фролов, передає Укрінформ.
Романчук показав перший загальний час (7 хвилин 48,31 секунди), Фролов - 5-й (7.51,73) серед 41-го учасника.
Фінал в цій дисципліні відбудеться 22 травня.
Фото: Федерація плавання України.