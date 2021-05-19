У МОК сподіваються, що до Олімпіади в Токіо вакцинують понад 80% її учасників

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах висловив сподівання, що понад 80% учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо, які житимуть в Олімпійському селищі, провакцинують від коронавирусу до початку змагань.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

За словами Баха, вже 75% спортсменів, які приїдуть до Олімпійського селища, щеплені від коронавірусу. Організатори сподіваються, що кінцевий показник буде вище за 80%.

Зараз Японія бореться з новим спалахом коронавірусу. В країні щеплено лише 1% жителів. Бах зазначив, що МОК запропонував надати додатковий медперсонал, аби допомогти японському уряду "провести суворі заходи" щодо COVID-19.

Раніше група медиків та експертів у галузі охорони здоров’я приєдналися до закликів скасувати Олімпійські ігри в Токіо, оскільки Японія бореться зі спалахом коронавірусної інфекції менш ніж за три місяці до початку Ігор.

Крім того, більшість жителів Японії вважають, що літню Олімпіада в Токіо слід або скасувати, або перенести на більш пізній термін через пандемію COVID-19.

Читайте також: Президент МОК відклав візит до Японії через коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння з МОК щодо надання свого препарату для вакцинації від COVID-19 спортсменів і делегацій на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо.

Японія планує провести літні Олімпійські ігри з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Фото: olympics.com/tokyo-2020.