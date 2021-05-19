Троє українських тенісисток заявилися до основної сітки Вімблдона-2021

Еліна Світоліна (№6 WTA), Даяна Ястремська (№33) та Марта Костюк (№81) увійшли до заявочного списку основної сітки Вімблдонського тенісного турніру.

Змагання пройдуть у Лондоні 28 червня - 10 липня, повідомляє BTU.

Щоравда, у ситуації із Ястремською поки немає повної ясності, оскільки тенісистку відсторонили від виступів після позитивного допінг-тесту.

З ТОП-100 на Вімблдоні не зіграє лише Барбора Стрицова (№56), яка оголосила про завершення тенісної кар'єри. Чешка є чинною чемпіонкою турніру у парному розряді.

"Захищеним" рейтингом вирішили скористатися росіянка Олена Весніна, іспанка Карла Суарес-Наварро, німкеня Андреа Петкович, австралійка Саманта Стосур та Коко Вандевен із США. В альтернативному списку на сьомій позиції перебуває українка Катерина Козлова.

У кваліфікації турніру також можуть виступити представниці нашої країни Катаріна Завацька, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Офіційно заявочний лист учасниць відбіркової сітки опублікують на початку червня.

2020 року Вімблдон скасовали через пандемію.

Фото: Getty Images.