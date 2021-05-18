Стали відомі володарі wild card «Ролан Гаррос» -2021
Кваліфікаційний етап стартує на кортах «Ролан Гаррос» у Парижі з 24-го по 28 травня, а з 30 травня по 8 червня пройдуть матчі в основній сітці, повідомляє офіційний сайт турніру.
Чоловіки:
Wild card до основної сітки - Грегуар Баррере (Франція), Бенджамін Бонзі (Франція), Матіас Бурж (Франція), Артюр Казо (Франція), Енцо Куако (Франція), Уго Гастон (Франція), Артюр Ріндеркнех (Франція), восьму путівку отримає один з австралійських тенісистів;
Wild card до кваліфікації - Артюр Филс (Франція), Еван Фернесс (Франція), Мануель Гінар (Франція), Кір'ян Жаке (Франція), Трістан Ламазін (Франція), Тімо Лаго (Франція), Маттео Мартіно (Франція), Джованні Мпеші Перрікар (Франція), Люка Ван Аш (Франція).
Жінки:
Wild card до основної сітки - Осеан Бабель (Франція), Клара Бюрель (Франція), Осеан Доден (Франція), Ельза Жакемо (Франція), Хлое Паке (Франція), Діан Паррі (Франція), Астра Шарма (Австралія), Армоні Тан (Франція);
Wild card до кваліфікації - Тесса Андріанжафітрімо (Франція), Жюлі Бельгравер (Франція), Луїз Буассон (Франція), Сальма Джубрі (Франція), Обан Дроге (Франція), Олівія Гадецькі (Австралія), Селена Янічієвич (Франція), Кароль Монне ( Франція), Керол Чжао (Канада).
Фото: rolandgarros.com.