Збірна України із синхронного плавання: історичний успіх в Будапешті та олімпійські плани

Дівчата повернулися зчемпіонату Європи з 4-ма золотими й срібними медалями.

Збірна України із синхронного плавання стала найкращою командою на чемпіонаті Європи із водних видів спорту і вже прилетіла в Київ, повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ. Володарки восьми комплектів нагород зробили короткотривалу зупинку в столиці перед від‘їздом до тренувальної бази в Харкові.

Президент федерації із синхронного плавання й, водночас, стрибків у воду Ігор Лисов разом із представниками міністерства молоді та спорту приймали дівчат у приміщенні готелю Favor Park. Для українських чемпіонок заздалегідь підготували букети з квітами, святковий торт і спеціальні пам’ятні відзнаки за найкращий виступ збірної на чемпіонаті Європи.

Поки всі чекали приїзду плавчинь, на екранах телевізорів, безпосередньо в конференц-залі всі в прямому ефірі споглядали за виступом Олексія Середи на тому ж таки чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Приїзд дівчат очікувано привернув увагу всіх присутніх. Українки, обвішані чемпіонськими медалями йшли до своїх місць під оплески присутніх.

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«Нас зараз переповнюють почуття гордості через те, що на чемпіонаті Європи так багато разів лунав гімн України. Ми боролися за 8 комплектів нагород з 9-и. Ми не брали участь лише у мікс-виступі (хлопець-дівчина). Ваш наступний іспит буде на Олімпіаді в Токіо, де коло суперників набагато ширше. У зв’язку з тим, що там розігруватимуть лише два комплекти нагород, варто сконцентруватися і зробити все, щоб ми були на п’єдесталі. Ми пишаємося вами», - сказав президент одночасно і федерації зі стрибків у воду, і синхронного плавання Ігор Лисов.

Головний тренер збірної Світлана Саїдова й президент федерацій Ігор Лисов по черзі зробили гучні заяви стосовно майбутніх планів збірної й синхронно плавання в цілому. Пані Світлана розповіла, що днями команда вакцинується від коронавірусу й відправиться на підготовку в Харків. Президент федерації заявив про створення в Києві секції з синхронного плавання для підготовки нового покоління плавчинь вже найближчим часом.

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На прес-конференції збірну команду України представляли лідери Ксенія Сидоренко, Марта Федіна і Анастасія Савчук. Вони розповіли курйоз із динаміком на змаганнях і окреслили причини продуктивного виступу.

«Наша перемога – це заслуга нашого тренерського штабу. Ніхто, навіть батьки, не проводять з нами стільки часу, скільки приділяють уваги тренери. Вони підтримують, приводять нас в тонус», - сказала найбільш досвідчена в команді Ксенія Сидоренко.

«На чемпіонаті Європи ми хотіли перевірити свої нові програми: як їх оцінять судді. Була велика перерва у змагання (півтори року без міжнародних змагань - Укрінформ), перші два місяця карантину ми два місяці не плавали, а для нас це найгірше, що могло бути. Окрім того, на цих змаганнях ми розпочали з форс-мажору: підводний динамік перестав працювати на певний час, а потім увімкнувся. Це сталося на початку виступу і потім ми прилаштувалися. На поверхні ніхто не знав про цю проблему» - розповіла капітан збірної України Анастасія Савчук.

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Чемпіонка Європи з індивідуальній дисципліні, технічному соло Марта Федіна поділилася враженнями від перемоги і очікуваннями від Олімпіади.

«Найбільш цінними медалями були за виступ соло й у повній групі. На Олімпіаду настрій максимально бойовий. Я намагаюся залишатися на позитиві, не читати поганих новин. На чемпіонаті Європи ми почувалися спокійно. Звісно, нові обмеження через коронавірус дещо тиснуть. Підготовка до змагань проходила добре: у нас був порожній басейн через локдаун, тому ми мали час підготуватися. Нинішню програму ми готували рік і нам досі є що вдосконалювати» - сказала Марта Федіна.

Марта Федіна

«Наші тренери пройшли дуже багато випробувань, щоб вивести збірну із синхронного плавання на пристойний рівень. Напевне, наш час прийшов. Багато років Україна ніяк не може дійти до медалей, тому зараз треба дійсно налаштуватися на це», - додала чемпіонка Європи з синхронного плавання.

Головний тренер збірної України Світлана Саїдова розповіла про специфіку підготовки до змагань й окреслила олімпійські амбіції збірної.

«Ми займаємося приблизно по три години ранку й ввечері, не рахуючи спортзалу. Дівчата з легкістю пройшли це випробування. Я не вважаю, що дівчата впоралися з поставленими завданнями на чемпіонат Європи. Шлях до досконалості безкінечний, тому я завжди незадоволена. Після виступів замість привітань я розповідала, наскільки багато у них помилок. Я вдячна, що вони не ображаються й вміють слухати», - сказала Світлана Саїдова.

«Повернемося в Харків і будемо готуватися до Олімпіади: вдосконалювати нинішні програми, дещо змінювати, допрацьовувати. Займатимемося стільки часу, на скільки вистачить сил . Якщо у всіх все вдається, то іноді вистачає й двох годин, а іноді й восьми мало», - додала головний тренер збірної України з синхронного плавання.

За підсумками чемпіонату Європи наша збірна стала найкращою у Європі. Попереду Олімпіада, збільшення напруги й конкуренції. Дівчата повернуться в Харків і готуватимуться до літніх олімпійських ігор в Токіо, які пройдуть з 23-го липня по 8 серпня.

Віталій Ткачук, Київ

Фото автора та instagram.com/marta_fedina