Україна показала свій найкращий результат на ЧЄ у синхронному плаванні

Збірна України із синхронного (артистичного) плавання здобула 8 медалей (4 "золота" та 4 "срібла") на чемпіонаті Європі з водних видів спорту-2021 у Будапешті.

Це найкращий результат для нашої країни на Євро. Раніше найвищим досягненням синхронниць було 7 медалей у 2016 році (1 "золото" і 6 срібних нагород) та в 2018-го (1 "золото", 5 срібних медалей і 1 "бронза"), повідомляє Suspilne.media.

У командному заліку Україна опинилася на першому місці за кількістю медалей і на другому за кількістю золотих нагород.

Золоті медалі у складі української збірної вигравали березня Федіна (соло, технічна програма), команда (комбінація), команда (вільна програма), команда (хайлайт).

Фото: suspilne.media.