Синхронниці Федіна та Савчук - другі у довільному дуеті на Євро-2021

Синхронниці Федіна та Савчук - другі у довільному дуеті на Євро-2021

Укрінформ
Українки Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули у п'ятницю «срібло» у змаганнях довільних дуетів із синхронного плавання на чемпіонаті Європи у Будапешті.

Результат Федіної і Савчук - 94,3333 бала, передає Укрінформ.

Першими були представниці Росії (97,9000), третіми - австрійські спортсменки (90,8667).

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Як повідомляв Укрінформ, у четвер Федіна та Савчук завоювали срібні нагороди у технічній програмі змагань дуетів.

Фото: facebook.com/ukrsynchro.

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