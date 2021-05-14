Синхронниці Федіна та Савчук - другі у довільному дуеті на Євро-2021

Українки Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули у п'ятницю «срібло» у змаганнях довільних дуетів із синхронного плавання на чемпіонаті Європи у Будапешті.

Результат Федіної і Савчук - 94,3333 бала, передає Укрінформ. Першими були представниці Росії (97,9000), третіми - австрійські спортсменки (90,8667). Читайте також: Дует українських синхронниць Федіна - Савчук здобув «срібло» Євро-2021 Як повідомляв Укрінформ, у четвер Федіна та Савчук завоювали срібні нагороди у технічній програмі змагань дуетів. Фото: facebook.com/ukrsynchro.