Українська команда з синхронного плавання стала чемпіоном Європи в хайлайті
В Будапешті триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Україна стала чемпіоном у командних змаганнях з синхронного (артистичного) плавання у дисципліні хайлайт, передає Укрінформ.
У складі нашої команди виступали: Марта Федіна, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексіїви, Катерина Різник, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Деревянченко, Вероніка Гришко.
Україна завоювала вже восьму медаль в синхронному (артистичному) плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті. В активі нашої збірної чотири «золота» і чотири «срібла».
Раніше чемпіонами Європи стали Марта Федіна (технічна програма) та наша команда в довільній комбінації та довільній програмі.
Фото: facebook.com/ukrsynchro