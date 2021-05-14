Українська команда з синхронного плавання стала чемпіоном Європи в довільній програмі

Україна виграла сьому медаль у синхронному плаванні на чемпіонаті Європи.

В Будапешті триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Україна стала чемпіоном у командних змаганнях з синхронного (артистичного) плавання, передає Укрінформ.

Українська команда стала першою в довільній програмі. У складі команди були: Марта Федіна, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексіїви, Катерина Різник, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Деревянченко, Вероніка Гришко.

Україна завоювала вже сьому медаль в синхронному (артистичному) плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті. В активі нашої збірної три «золота» і чотири «срібла». Раніше чемпіонами Європи стали Марта Федіна (технічна програма) та наша команда в довільній комбінації.

Фото: Facebook