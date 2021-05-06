«Манчестер Юнайтед» і «Вільярреал» вийшли у фінал Ліги Європи
Укрінформ
«Рома» й «Арсенал» закінчили виступи на стадії півфіналу.
«Манчестер Юнайтед» поступився в гостях «Ромі» 3:2(8:5 на користь «дияволів»), а в Лондоні «Вільярреал» зіграв внічию з «Арсеналом» 0:0(2:1 на користь іспанців) у півфіналі Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.
В Римі за «Рому» відзначалися Джеко, Крістанте і Залевскі. «Манчестер Юнайтед» відповів двома голами Кавані.
У матчі «Арсенала» й «Вільярреала» команди голів не забивали.
За підсумками півфінальних матчів кубок Ліги Європи у фіналі між собою розіграють «Манчестер Юнайтед» й «Арсенал» 26-го травня.
Нагадаємо, у фіналі Ліги Чемпіонів гратимуть «Челсі» й «Манчестер Юнайтед».
Фото: theguardian.com