«Манчестер Юнайтед» і «Вільярреал» вийшли у фінал Ліги Європи

«Рома» й «Арсенал» закінчили виступи на стадії півфіналу.

«Манчестер Юнайтед» поступився в гостях «Ромі» 3:2(8:5 на користь «дияволів»), а в Лондоні «Вільярреал» зіграв внічию з «Арсеналом» 0:0(2:1 на користь іспанців) у півфіналі Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.

В Римі за «Рому» відзначалися Джеко, Крістанте і Залевскі. «Манчестер Юнайтед» відповів двома голами Кавані.

У матчі «Арсенала» й «Вільярреала» команди голів не забивали.

За підсумками півфінальних матчів кубок Ліги Європи у фіналі між собою розіграють «Манчестер Юнайтед» й «Арсенал» 26-го травня.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Чемпіонів гратимуть «Челсі» й «Манчестер Юнайтед».

Фото: theguardian.com