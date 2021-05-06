«Динамо», «Шахтар», «Зоря» - призери, «Минай» залишає Прем'єр-лігу
Після сьогоднішньої перемоги у 25-у турі на НСК «Олімпійський» над закарпатським «Минаєм» (4:0) срібні медали здобули футболісти «Шахтаря», передає Укрінформ.
«Золото» достроково виграли київські динамівці, бронзові комплекти нагород - у луганської «Зорі».
«Минай» посів останнє, 14-те місце і переходить з УПЛ до Першої ліги. Закарпатці перед останнім туром відстають від «Олімпіка» на три очки і поступаються донеччанам за особистими зустрічами.
Результати усіх поєдинків 25-го туру:
«Динамо» (Київ) - «Маріуполь» - 0:0
Вилучення: Карлос де Пена («Динамо», 51);
Гол: «Дніпро-1» - «Зоря» (Луганськ) - 0:1
Голи: Владлен Юрченко (79-та хвилина, з пенальті)
Вилучення: Данило Ігнатенко («Дніпро-1», 69);
«Ворскла» (Полтава) - «Десна» (Чернігів) - 1:1
Олів'є Тілль (18) - Андрій гітченко (54)
Вилучення: Якубу («Ворскла», 87);
«Олександрія» - «Колос» (Ковалівка) - 0:2
Кирило Петров (42, з пенальті), Павло Оріховський (57);
«Інгулець» (Петрове) - «Львів» - 1:0
Младен Бартулович (11);
«Рух» (Львів) - «Олімпік» (Донецьк) - 3:0
Остап Притула (4), Андрій Борячук (18), Юрій Климчук (26, з пенальті);
«Минай» - «Шахтар» (Донецьк) - 4:0
Тарас Степаненко (29, 81), Манор Соломон (53), Майкон (70).
Турнірне становище: «Динамо» - 62 очки, «Шахтар» - 51, «Зоря» - 47, «Колос» - 41, «Десна» - 38, «Ворскла» - 38, «Олександрія» - 29, «Дніпро-1» - 29, «Львів» - 28, «Рух» - 27, «Інгулець» - 26, «Маріуполь» - 23, «Олімпік» - 21, «Минай» - 18.
Заключний, 26-й тур УПЛ пройде 9 травня.
Фото: shakhtar.com.