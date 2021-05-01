Надія Кіченок вийшла до другого кола парної сітки турніру WTA у Мадриді
Укрінформ
Українська тенісистка виграла матч першого раунду парних змагань турніру WTA 1000 у Мадриді із призовим фондом 2 млн 549 тис 105 дол.
Разом зі своєю партнеркою Ралукою Олару з Румунії Надія обіграла дует Катерина Александрова (Росія)/Ян Чжаосюаня (Китай) - 7:5, 6:3, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину і 20 хвилин.
У другому раунді українсько-румунська пара зустрінеться тандемом Петра Мартич (Хорватія)/Шелбі Роджерс (США).
Фото: Porsche Tennis Grand Prix.