Надія Кіченок вийшла до другого кола парної сітки турніру WTA у Мадриді

Надія Кіченок вийшла до другого кола парної сітки турніру WTA у Мадриді

Укрінформ
Українська тенісистка виграла матч першого раунду парних змагань турніру WTA 1000 у Мадриді із призовим фондом 2 млн 549 тис 105 дол.

Разом зі своєю партнеркою Ралукою Олару з Румунії Надія обіграла дует Катерина Александрова (Росія)/Ян Чжаосюаня (Китай) - 7:5, 6:3, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 20 хвилин.

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У другому раунді українсько-румунська пара зустрінеться тандемом Петра Мартич (Хорватія)/Шелбі Роджерс (США).

Фото: Porsche Tennis Grand Prix.

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