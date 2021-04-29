Світоліна програла Тайхманн на старті турніру WTA 1000 в Мадриді

Українська тенісистка Еліна Свитоліна невдало стартувала на турнірі WTA 1000 Mutua Madrid Open у столиці Іспанії із призовим фондом 2 млн 549 тис 105 дол.

Перша "ракетка" України (№5 WTA) поступилася швейцарці Жиль Тайхманн (40) - 6:2, 4:6, 6:7 (5:7), передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 2 години 36 хвилин.

Протягом третього сету суперниця українки змогла відіграти шість матчболів.

У другому раунді Тайхманн зустрінеться з переможницею матчу Паула Бодоса Хільберт (Іспанія, 62) - Барбора Крейчикова (Чехія, 39).

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В основній сітці цих змагань також виступає українка Катерина Козлова (137), яка сьогодні проведе поєдинок проти Лаури Зігемунд (59) з Німеччини.

Турнір Mutua Madrid Open триватиме до 9 травня.

Фото: j48tennis.net.