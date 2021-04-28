Українка Козлова пробилася до основної сітки турніру WTA 1000 в Мадриді

Українська тенісистка Катерина Козлова виграла у середу фінал кваліфікації престижного турніру WTA 1000 Mutua Madrid Open у столиці Іспанії із призовим фондом 2 млн 549 тис 105 дол.

Уродженка Миколаєва (№137 WTA) обіграла Заріну Діяс з Казахстану (89) - 6:4, 6:4, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 29 хвилин.

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У кваліфікації цього турніру також виступає киянка Марта Костюк (77), яка у фіналі сьогодні зустрінеться з Анастасією Севастовою (Латвія, 54).

Фото: j48tennis.net.