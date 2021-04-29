Світоліна зіграє з Тайхманн у першому колі турніру WTA 1000 в Мадриді

У стартовому раунді турніру WTA 1000 Mutua Madrid Open у столиці Іспанії перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№5 WTA) зустрінеться зі швейцарською тенісисткою Жиль Тайхманн (40).

Минулого сезоні Еліна за півтори години обіграла Тайхманн у чвертьфіналі турніру WTA у Страсбургу - 6:4, 6:3, передає Укрінформ.

Світоліна виступатиме в Мадриді усьоме поспіль. Причому їй жодного разу не вдавалося пройти далі другого раунду.

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Змагання в основній сітці Mutua Madrid Open стартують 29 квітня і триватимуть до 9 травня. Загальний призовий фонд турніру - 7 млн ​​021 тис 128 дол.

Фото: j48tennis.net.