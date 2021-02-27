Цуренко виграла чвертьфінал відбору турниру WTA 500 у Досі
Укрінформ
Українська тенісистка Леся Цуренко успішно стартувала у кваліфікації турніру Qatar Total Open - WTA 500 у Досі (Катар) з призовим фондом 565 тис 530 дол.
У чвертьфінальному матчі відбору Леся (№ 145 рейтингу WTA) легко обіграла Габріелу Се (247) з Бразилії - 6:1, 6:1, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 59 хвилин.
В 1/2 фіналу кваліфікації на Цуренко очікує зустріч проти сильної чеської тенісистки Катержини Синякової (68).
Фото: ftu.org.