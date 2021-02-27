Цуренко виграла чвертьфінал відбору турниру WTA 500 у Досі

Українська тенісистка Леся Цуренко успішно стартувала у кваліфікації турніру Qatar Total Open - WTA 500 у Досі (Катар) з призовим фондом 565 тис 530 дол.

У чвертьфінальному матчі відбору Леся (№ 145 рейтингу WTA) легко обіграла Габріелу Се (247) з Бразилії - 6:1, 6:1, передає Укрінформ. Суперниці провели на корті 59 хвилин. Читайте також: Українець Молчанов виграв парний титул турніру ATP у Казахстані В 1/2 фіналу кваліфікації на Цуренко очікує зустріч проти сильної чеської тенісистки Катержини Синякової (68). Фото: ftu.org.