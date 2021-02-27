Українець Молчанов виграв парний титул турніру ATP у Казахстані

Український тенісист Денис Молчанов виграв фінальний матч парного розряду на турнірі ATP Challenger Tour в Нур-Султані (Казахстан) із призовим фондом 104 тис 160 дол.

Українець та його партнер Олександр Недовєсов з Казахстану у двох сетах обіграли американський дует Нейтан Паша/Макс Джейкоб Шнур - 6:4, 6:4, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 9 хвилин.

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Тепер на рахунку Молчанова 31 титул турнірів ATP Challenger Tour у парному розряді.

Фото: tennisua.org.