Українець Молчанов виграв парний титул турніру ATP у Казахстані
Укрінформ
Український тенісист Денис Молчанов виграв фінальний матч парного розряду на турнірі ATP Challenger Tour в Нур-Султані (Казахстан) із призовим фондом 104 тис 160 дол.
Українець та його партнер Олександр Недовєсов з Казахстану у двох сетах обіграли американський дует Нейтан Паша/Макс Джейкоб Шнур - 6:4, 6:4, передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 9 хвилин.
Тепер на рахунку Молчанова 31 титул турнірів ATP Challenger Tour у парному розряді.
Фото: tennisua.org.