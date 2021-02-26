Українка Завацька зіграє в основній сітці турніру WTA в Ліоні

21-річна українська тенісистка Катаріна Завацька може наступного тижня зіграти на змаганнях у Франції.

Катаріна (№123 WTA) отримала шанс виступити в основній сітці турніру WTA 250 в Ліоні, який пройде 1-7 березня. У п'ятницю від участі на цих змаганнях відмовилися бельгійка Кірстен Фліпкенс та словенка Кая Юван, повідомляє BTU.

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Завацька - єдина українка, яка зіграє в Ліоні. Тиждень тому з турніру знялися Марта Костюк (79) і Катерина Козлова (109).

Фото: btu.org.