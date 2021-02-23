За що покарали Шумського?

В нашому футболі новий скандал: тренер ПФК «Львів» переконує, що йому дали жовту картку за вимогу говорити українською.

На 67-й хвилині матчу 15-го туру УПЛ ПФК «Львів» - «Колос» (0:2) на «Арені Львів» головному тренеру господарів Віталію Шумському показали жовту картку за те, що, як стверджує Шумський, він попросив резервного арбітра, киянина Миколу Кривоносова, говорити з ним українською мовою.

Версія Шумського

«Я підійшов до четвертого судді Кривоносова, запитав його по грі за якесь порушення: чому в нашу сторону фіксують порушення, а в бік «Колоса» - немає. Спокійним тоном запитав, нормально. На що він мені відповів російською мовою, і то таким, знаєте, тоном. «Чому ви зі мною спілкуєтеся російською?» У відповідь Кривоносов по рації передав головному абрітру: «Тренеру дати жовту картку».

Віталій Шумський Зупиняється гра. Біжить Віктор Копієвський (головний арбітр матчу – Укрінформ) до мене і дістає «гірчичник». Запитав його: «За що ви дали мені жовту?» Відповіді я не отримав. Гра поновилася. Тоді я ще раз підійшов до четвертого арбітра і поцікавився: за що він сказав виписати мені жовту. Кривоносов нічого не відповів.

Є правила футболу. За мову там не дають жовті або червоні картки. При цьому, ми ж в Україні. Є закон 16 січня: в публічних місцях розмовляти державною мовою. І коли тобі за державну мову починають давати жовті картки, я цього не можу зрозуміти», - розповів головний тренер ПФК «Львів».

Версія Кривоносова

За словами арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження суддям в грубій формі і публічні претензії протягом гри. Судді матчу написали пояснення епізоду в комітет арбітрів. Ці документи мали надійти в контрольно-дисциплінарний комітет (КДК).

Микола Кривоносов

Мало того, Микола Кривоносов збирається подати позов до суду на головного тренера львів'ян Віталія Шумського за наклеп.

Як до цього ставитись?

Інцидент між Шумським і арбітрами спровокував справжній скандал. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив листа голові УАФ Андрію Павелку, де він просить в двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації.

На жаль, нам видається, що історія неймовірно роздута тренером ПФК «Львів» та ЗМІ. Під час матчу стався звичайний емоційний епізод. Господарі програвали, тренер нервував, у нього були зауваження до суддів. В деякий момент виник конфлікт і Шумському здалося, що арбітри образили його саме за мовне питання. Втім, саме тренер формально порушував правила і тиснув на суддів. До того ж, жоден представник бригади арбітрів не сказав нічого образливого стосовно мови.

Незважаючи на те, якими будуть висновки КДК, пояснення Павелка і результати судового позову Кривоносова, історія все одно матиме позитивні наслідки. Принаймні, вона пришвидшить українізацію наших футбольних арбітрів (така собі принципово російськомовна каста в українському спорті) та зробить більш відповідальними до мовного питання усіх організаторів спортивних змагань. Той випадок, коли непорозуміння розумні люди мають обернути на користь держави.

Святослав Василик, Київ

Фото: facebook.com/fclviv2006, footballua.tv