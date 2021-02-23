Оріховський став найкращим футболістом 15 туру чемпіонату Прем'єр-ліги
Укрінформ
Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 15-го туру чемпіонату країни.
За підсумком голосування експертної ради перемогу здобув півзахисник ковалівського "Колоса" Павло Оріховський, передає Укрінформ.
Оріховський випередив хавбека "Шахтаря" Марлоса та воротаря "Десни" Євгена Паста.
До складу експертної ради входили Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський та інші футбольні фахівці.
Фото: footballua.tv.