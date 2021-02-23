Оріховський став найкращим футболістом 15 туру чемпіонату Прем'єр-ліги

Оріховський став найкращим футболістом 15 туру чемпіонату Прем'єр-ліги

Укрінформ
Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 15-го туру чемпіонату країни. 

За підсумком голосування експертної ради перемогу здобув півзахисник ковалівського "Колоса" Павло Оріховський, передає Укрінформ.

Оріховський випередив хавбека "Шахтаря" Марлоса та воротаря "Десни" Євгена Паста.

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До складу експертної ради входили Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський та інші футбольні фахівці.

Фото: footballua.tv.

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