Мовний інцидент на футболі: Кремінь вимагає пояснень
Про це йдеться у його листі до голови Української асоціації футболу Андрія Павелка, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу уповноваженого.
Мовний омбудсмен нагадав, що 20 листопада 2020 року на адресу УАФ направив листа з проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів на забезпечення виконання вимог Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо обов’язкового застосування державної мови у своїй діяльності.
«Проте з відкритих джерел стало відомо про інцидент, який стався на матчі 15-го туру УПЛ «Львів»-«Колос» між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським, в діях яких можуть бути ознаки порушення норм закону», - зазначив Кремінь.
Він просить упродовж двох тижнів надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК «Львів» за можливою ознакою мовної дискримінації.
Раніше ЗМІ повідомили, що 20 лютого на матчі 15-го туру УПЛ "Львів" - "Колос" стався інцидент між суддями та головним тренером львівської команди Віталієм Шумським, який звернувся до арбітра Миколи Кривоносова з вимогою спілкуватися українською. За словами Шумського, арбітр не дослухався до його прохання, а натомість сказав головному рефері Віктору Копієвському показати тренеру жовту картку.
Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування.
Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.