Мовний інцидент на футболі: Кремінь вимагає пояснень

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить надати пояснення щодо інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру УПЛ «Львів»-«Колос» між арбітрами та головним тренером однієї з команд.

Про це йдеться у його листі до голови Української асоціації футболу Андрія Павелка, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу уповноваженого.

Мовний омбудсмен нагадав, що 20 листопада 2020 року на адресу УАФ направив листа з проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів на забезпечення виконання вимог Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо обов’язкового застосування державної мови у своїй діяльності.

«Проте з відкритих джерел стало відомо про інцидент, який стався на матчі 15-го туру УПЛ «Львів»-«Колос» між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським, в діях яких можуть бути ознаки порушення норм закону», - зазначив Кремінь.

Він просить упродовж двох тижнів надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК «Львів» за можливою ознакою мовної дискримінації.

Раніше ЗМІ повідомили, що 20 лютого на матчі 15-го туру УПЛ "Львів" - "Колос" стався інцидент між суддями та головним тренером львівської команди Віталієм Шумським, який звернувся до арбітра Миколи Кривоносова з вимогою спілкуватися українською. За словами Шумського, арбітр не дослухався до його прохання, а натомість сказав головному рефері Віктору Копієвському показати тренеру жовту картку.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.