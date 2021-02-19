Нівелювання правового статусу української: Кремінь розповів, як протидіяти Росії

Дії держави-окупанта РФ щодо нівелювання правового статусу української мови потребують ефективної протидії з боку України.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час пресконференції в Укрінформі.

"Відсутність системи та цілісної державної мовної політики до 2014 року створили фундаментальні умови для здійснення агресії щодо України з боку РФ у формі гібридної війни. Окупаційна адміністрація на цих територіях вживає заходів щодо нівелювання правового статусу української мови та асиміляції населення. Одним з інструментів асиміляції населення є освіта. Питання мови є одним із ключових факторів безпеки України, а дії держави-окупанта щодо нівелювання статусу української мови потребують ефективної протидії з боку нашої держави", - сказав Кремінь.

За його словами, для цієї протидії потрібно було б проводити певні заходи. Такі як моніторинг, збір і систематизація мовних прав громадян України на окупованих територіях для звернень до міжнародних організацій та судів; запровадження санкцій та порушення кримінальних справ щодо осіб, які здійснюють політику згортання сфери використання української мови.

На його думку, потрібно створити онлайн-ресурс для вивчення української мови для школярів та дорослих, розвивати систему дистанційної освіти для учнів, що мешкають на ТОТ, сприяти створенню і поширенню якісного контенту українською мовою для поширення у соціальних мережах.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.