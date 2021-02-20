ФК «Львів» поступився «Колосу» у матчі УПЛ

Футбольний клуб «Львів» програв у суботу домашню зустріч ковалівському «Колосу» (0:2) у 15-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Дублем на «Арені Львів" відзначився Павло Оріховський, який вразив ворота господарів на 33-й і 74-й (з пенальті) хвилинах, передає Укрінформ.

На 90+5 хвилині Ренан («Львів») не реалізував пенальті.

Луганська «Зоря» обіграла «Маріуполь» - 1:0. М'яч на «Славутич-Арені» в Запоріжжі забив Шахаб Захеді (34).

«Олександрія» розгромила закарпатский «Минай» - 3:0. Голами на стадіоні «Ніка» міста Олександрія відзначилися Валерій Лучкевич (40), Валерій Бондаренко (52) та Роман Вантух (57).

На неділю, 21 лютого, заплановані поєдинки «Інгульця» (Петрове) з полтавською «Ворсклою» (14.00; «Футбол 1»), донецького «Шахтаря» зі львівським «Рухом» (17.00; «Футбол 1»), чернігівської «Десни» з київським «Динамо» (19.30; «Футбол 1»).

15-й тур завершиться у понеділок, 22 лютого, зустріччю донецького «Олімпіка» та «Дніпра-1» на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського (19.00; «Футбол 1»).

Турнірне становище: «Динамо» - 33 очки (після 14-ти ігор), «Шахтар» - 30 (14), «Зоря» - 26 (14), «Десна» - 23 (14), «Олександрія» - 22 (15), «Колос» - 22 (15), «Ворскла» - 21 (14), «Олімпік» - 17 (13), «Маріуполь» - 16 (15), «Львів» - 12 (14), «Дніпро -1» - 11 (14), «Інгулець» - 11 (14), «Рух» - 10 (14), «Минай» - 10 (14).

Фото: koloskovalivka.com.