Хокейному клубу «Дніпро» шукають нового власника - голова Херсонської облради

Херсонська обласна рада шукає нового власника хокейному клубу «Дніпро»

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

«Я вважаю, що це розкіш, якої ми не можемо собі дозволити, – утримувати за рахунок обласного бюджету професійний спортивний клуб…. Сьогодні є людина, яка хоче взяти відповідальність за цей клуб. А кінцеве завдання – пошук нового власника», - зазначив голова облради.

За його словами, нині шукають таку форму існування клубу, щоб була можливість 85-90% пакету продати, а 10% лишити облраді "для престижу", без фінансування з обласного бюджету, але з певними преференціями.

Як повідомляв Укрінформ, хокеїсти херсонського "Дніпра" не вийшли 6 лютого на домашній поєдинок регулярного чемпіонату УХЛ проти донецького клубу "Донбас. Своє рішення вони пояснили тримісячною заборгованістю з виплати зарплати.