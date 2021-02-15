УХЛ: «Донбас» переміг «Крижаних Вовків»

Лідер чемпіонату виграв 28-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 34-го туру «Донбас» переміг на чужому льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 7:2, повідомляє Укрінформ.

Лідер чемпіонату виграв 28-й матч в сезоні. Шайби закидали: Сигарьов-2, Журавльов, Буценко, Лялька-2, Шишлянников – «Донбас»; Черемнов, Дорофеєв – «Крижані Вовки».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 58 (32), 2.«Кременчук» - 54 (33), 3.«Сокіл» - 48 (32).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 34-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Білий Барс» (Біла Церква) програв на своєму льоду «Краматорську» 3:4, а «Маріуполь» поступився вдома «Соколу» (Київ) 5:6.

Фото: сайт УХЛ