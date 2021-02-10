УХЛ: «Кременчук» обіграв «Білий Барс»

«Кременчук» виграв 25-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 33-го туру «Кременчук» переміг на своєму льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 8:1, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» виграв 25-й матч в сезоні і скоротив відставання від лідера чемпіонату. Шайби закидали: Яковлєв, Кисельов-2, Деніскін, Тютченко, Савченко, Пукс, Созонов – «Кременчук»; Гребенник – «Білий Барс».

В другому матчі дня «Маріуполь» приймає «Донбас».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 54 (30), 2.«Кременчук» - 52 (32), 3.«Сокіл» - 46 (31).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 32-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Кременчук» переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 4:2, а «Краматорськ» обіграв «Маріуполь» 3:2.

Фото: сайт УХЛ