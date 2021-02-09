Хокейний матч «Сокіл» - «Крижані Вовки» перенесли на 8 березня

Поєдинок 33-го туру Української хокейної ліги між київськими клубами "Сокіл" та "Крижані Вовки" 11 лютого не відбудеться.

Матч перенесли на 8 березня, повідомляє пресслужба "Сокола".

Причина перенесення зустрічі, яка мала пройти у четвер на Льодовій арені столичного спорткомплексу АТЕК, не уточнюється.

Додамо, що "Сокіл" йде на третьому місці в турнірній таблиці УХЛ (після "Донбасу" та "Кременчука"), а "Крижані Вовки" - на восьмому.

Фото: hcsokol.com.