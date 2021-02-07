УХЛ: «Кременчук» обіграв «Крижаних Вовків»

«Кременчук» виграв 24-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 32-го туру «Кременчук» переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 4:2, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» виграв 24-й матч в сезоні і скоротив відставання від лідера чемпіонату. Шайби закидали: Савицький, Созонов, Смирнов, Пукс – «Кременчук»; Дорофеєв, Панков – «Крижані Вовки».

В другому матчі дня «Краматорськ» приймає «Маріуполь».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 54 (30), 2.«Кременчук» - 50 (31), 3.«Сокіл» - 46 (31).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 32-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Сокіл» (Київ) переміг на своєму льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 5:4.

Фото: сайт УХЛ