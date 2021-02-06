Хокей: «Дніпру» зарахували поразку за неявку на матч з «Донбасом»

Хокеїсти херсонського "Дніпра" не вийшли 6 лютого на домашній поєдинок регулярного чемпіонату УХЛ проти донецького клубу "Донбас".

"Дніпру" зарахували технічну поразку, повідомляє пресслужба Української хокейної ліги, передає Укрінформ.

"Відповідно до статті 17 Дисциплінарного регламенту," Дніпру "зараховано технічну поразку в матчі 32-го туру УХЛ за неявку команди", - зазначається у повідомленні.

Сьогодні в чемпіонаті пройде зустріч між київським "Соколом" та "Білим Барсом" з Білої Церкви.

Фото: uhl.ua.