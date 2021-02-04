УХЛ: «Кременчук» обіграв «Краматорськ»

«Кременчук» виграв 23-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 31-го туру «Кременчук» переміг на чужому льоду «Краматорськ» 3:2, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» виграв 23-й матч в сезоні. Шайби закидали: Созонов, Смирнов, Кисельов – «Кременчук»; Жвачкін, Мальцев – «Краматорськ».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 52 (29), 2.«Кременчук» - 48 (30), 3.«Сокіл» - 44 (30).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 31-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Донбас» переміг на своєму льоду «Сокіл» (Київ) 3:2.

Фото: сайт УХЛ