УХЛ: «Сокіл» обіграв на виїзді «Краматорськ»

Столичний клуб виграв 21-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 30-го туру «Сокіл» (Київ) переміг на чужому льоду «Краматорськ» 3:1, повідомляє Укрінформ.

Столичний клуб виграв 21-й матч в сезоні і зміцнив свої позиції на 3-у місці. Шайби закидали: Коржилецький, Павленко, Міхнов – «Сокіл»; Столяренко – «Краматорськ».

В другому матчі дня «Донбас» приймає «Кременчук».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 48 (27), 2.«Кременчук» - 45 (28), 3.«Сокіл» - 44 (29).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 29-го туру регулярного чемпіонату «Білий Барс» (Біла Церква) програв на своєму льоду «Крижаним Вовкам» (Київ) 2:5, а «Дніпро» (Херсон) поступився вдома в овертаймі «Маріуполю» 2:3.

Фото: сайт УХЛ