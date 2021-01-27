УХЛ: «Кременчук» обіграв «Сокіл» в серії булітів

«Кременчук» здобув 22-у перемогу в сезоні і відірвався від «Сокола» на 3 очки.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 29-го туру «Кременчук» обіграв на чужому льоду «Сокіл» (Київ) 2:1 (1:1, в серії булітів 4:2), повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» здобув 22-у перемогу в сезоні. Команда залишилась на другій позиції в турнірній таблиці і відірвалася від «Сокола» на 3 очки. Основний час і овертайм завершилися внічию 1:1. Шайби закидали: Орлов – «Кременчук»; Рубан – «Сокіл». В серії булітів переміг «Кременчук» - 4:2.

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 48 (27), 2.«Кременчук» - 45 (28), 3.«Сокіл» - 42 (28).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 28-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» обіграв на своєму льоду «Маріуполь» 8:3, а «Крижані Вовки» (Київ) поступилися вдома «Краматорську» 1:8.

Фото: сайт УХЛ