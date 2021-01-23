УХЛ: «Краматорськ» переміг «Крижаних Вовків»

«Краматорськ» здобув 15-у перемогу в сезоні і закріпився на 4-у місці.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 28-го туру «Краматорськ» обіграв на чужому льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 5:2, повідомляє Укрінформ.

«Краматорськ» здобув 15-у перемогу в сезоні і закріпився на 4-у місці в турнірній таблиці. Шайби закидали: Фірсов, Гринь, Ципнятов, Ковальов, Люльчук – «Краматорськ»; Шабанов, Панков – «Крижані Вовки».

В інших матчах дня «Донбас» приймає «Білий Барс» (Біла Церква), а «Сокіл» (Київ) приймає «Дніпро» (Херсон).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 46 (26), 2.«Кременчук» - 41 (26), 3.«Сокіл» - 39 (26).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 27-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» обіграв на своєму льоду «Дніпро» (Херсон) 3:2, а «Краматорськ» переміг вдома «Білий Барс» (Біла Церква) 3:0.

Фото: сайт УХЛ