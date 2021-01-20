УХЛ: «Сокіл» розгромив «Маріуполь», «Донбас» обіграв «Крижаних Вовків»

Київський клуб здобув 19-у перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 27-го туру «Сокіл» (Київ) обіграв на своєму льоду «Маріуполь» 8:2, повідомляє Укрінформ.

«Сокіл» здобув 19-у перемогу в сезоні і зміцнив свої позиції на 3-у місці турнірної таблиці. Шайби закидали: Кузьменко, Платонов-2, Панченко, Смирнов, Сушков, Міхнов, Морозов – «Сокіл»; Луговой, Чердак – «Маріуполь».

В другому матчі дня «Донбас» обіграв вдома «Крижаних Вовків» (Київ) 6:3. Шайби закидали: Шишлянников, Монс, Казаковцев, Лялька, Захаров, Сигарьов – «Донбас»; Панков, Лучніков, Шабанов – «Крижані Вовки».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 46 (26), 2.«Кременчук» - 39 (25), 3.«Сокіл» - 39 (26).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 26-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» обіграв на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 7:3, «Сокіл» (Київ) лише в серії булітів переміг «Крижаних Вовків» (Київ) 2:1.

Фото: сайт УХЛ