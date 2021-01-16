УХЛ: «Краматорськ» обіграв «Дніпро»

Новачок ліги здобув 13-у перемогу в сезоні і піднявся на 4-е місце.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 26-го туру «Краматорськ» обіграв на своєму льоду «Дніпро» (Херсон) 2:1, повідомляє Укрінформ.

«Краматорськ» здобув 13-у перемогу в сезоні і піднявся на 4-е місце. У складі господарів шайби закидали: Гринкевич і Карпенко. За «Дніпро» забив Гасников.

В другому матчі дня «Донбас» приймає «Маріуполь».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 42 (24), 2.«Кременчук» - 37 (24), 3.«Сокіл» - 35 (24).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 25-го туру регулярного чемпіонату «Краматорськ» обіграв на своєму льоду «Маріуполь» 1:0, а «Донбас» переміг вдома «Дніпро» (Херсон) 6:1.

Фото: сайт УХЛ