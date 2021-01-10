УХЛ: «Маріуполь» переміг «Крижаних Вовків»

Новачок ліги перервав серію поразок, відігравшись з 0:2.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 24-го туру «Маріуполь» обіграв на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 5:2, повідомляє Укрінформ.

Команда з Маріуполя перервала 5-матчеву серію поразок, обігравши столичних «Вовків». У складі «Маріуполя» шайби закидали: Луговой, Чердак-2, Мостовой, Бондаренко. За гостей відзначились Панков і Калінічев.

В другому матчі дня «Краматорськ» приймає «Сокіл» (Київ).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 40 (23), 2.«Кременчук» - 35 (23), 3.«Сокіл» - 33 (22).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 24-го туру регулярного чемпіонату «Дніпро» (Херсон) обіграв на своєму льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 9:1, а «Донбас» програв вдома «Кременчуку» 3:4.

Фото: сайт УХЛ