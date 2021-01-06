УХЛ: «Білий Барс» обіграв «Крижаних Вовків», «Маріуполь» програв «Дніпру»

Команда з Білої Церкви перемогла в серії булітів.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 23-го туру «Білий Барс» (Біла Церква) обіграв на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 4:3, повідомляє Укрінформ.

В битві аутсайдерів переміг «Білий Барс», який здобув 4-у перемогу в сезоні. Основний час і овертайм завершилися внічию 3:3. У складі «Білого Барсу» шайби закидали: Качан, Даниленко, Благой. За гостей відзначилися Панков, Шабанов, Карпов. В серії булітів переміг «Білий Барс» 1:0.

В другому матчі дня «Маріуполь» програв вдома «Дніпру» (Херсон) 1:3. Шайби закидали: Янішевський, Швецов – «Дніпро»; Корчоха – «Маріуполь».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 40 (22), 2.«Кременчук» - 33 (22), 3.«Сокіл» - 33 (22).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 23-го туру регулярного чемпіонату «Донбас» обіграв на своєму льоду «Краматорськ» 4:1, а «Кременчук» переміг «Сокіл» (Київ) 3:2.

Фото: УХЛ