УХЛ: «Сокіл» обіграв «Донбас», перемога «Дніпра»

Кияни зуміли перемогти, двічі поступаючись протягом матчу.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В центральному матчі 22-го туру «Сокіл» (Київ) обіграв на чужому льоду «Донбас» 5:4, повідомляє Укрінформ.

«Сокіл» здобув 16-у перемогу в сезоні і вдруге обіграв в чемпіонаті «Донбас». Основний час завершився внічию 4:4. У складі «Сокола» шайби закидали: Морозов, Кузьменко, Рубан, Міхнов. За господарів відзначилися Монс, Казаковцев, Пангелов-Юлдашев-2. Переможець визначився в серії булітів – 2:0 на користь «Сокола».

В другому матчі дня «Дніпро» (Херсон) переміг вдома «Крижаних Вовків» (Київ) 5:4. Шайби закидали: Никонов, Гасніков, Целогородцев-3 – «Дніпро»; Павлов, Геффернан, Кіча, Шабанов – «Крижані Вовків».

Інші матчі 22-го туру: «Маріуполь» - «Білий Барс» (Біла Церква), «Кременчук» - «Краматорськ».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 38 (21), 2.«Сокіл» - 32 (21), 3.«Кременчук» - 29 (20).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 21-го туру регулярного чемпіонату «Краматорськ» обіграв на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 3:2, «Донбас» вдома розгромив «Білий Барс» (Біла Церква) 8:0.

Фото: сайт УХЛ