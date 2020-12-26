УХЛ: «Сокіл» обіграв «Дніпро»

Київський клуб залишається другим у турнірній таблиці.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 21-го туру «Сокіл» (Київ) обіграв на чужому льоду «Дніпро» (Херсон) 3:0, повідомляє Укрінформ.

«Сокіл» здобув вже 15-у перемогу в сезоні, обігравши в Херсоні місцевий «Дніпро» - 3:0. У складі «Сокола» шайби закидали: Гончаренко, Рубан, Гільманов.

В іншому матчі дня «Маріуполь» приймає «Кременчук».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 35 (19), 2.«Сокіл» - 30 (20), 3.«Кременчук» - 27 (19).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 20-го туру регулярного чемпіонату «Сокіл» (Київ) обіграв на чужому льоду «Маріуполь» 4:2, а «Дніпро» (Херсон) програв вдома в овертаймі «Кременчуку» 3:4.

Фото: сайт УХЛ