Головний тренер хокейного клубу «Маріуполь» подав у відставку

Головний тренер «Маріуполя» Олександр Сеуканд подав у відставку з поста наставника хокейної команди після матчу з «Кременчуком» (3:7).

Офіційний сайт «Маріуполя» поки не повідомляє, хто буде в подальшому тренувати команду, водночас подякував Сеуканда за його внесок у формування клубу і підхід до роботи, передає Укрінформ.

"Від імені всього колективу хокейного клубу висловлюємо подяку за внесок у формування команди та створення умов популяризації хокею в Маріуполі і Україні.

Олександр Юрійович - справжня легенда українського хокею. Це людина, що володіє шаленою мудрістю, вміє знайти підхід до кожного і готовий щедро ділитися своїми знаннями», - сказано у заяві «Маріуполя».

«Маріуполь» - це нова команда чемпіонату України, створена перед початком нинішнього сезону. Після 20 матчів у «Маріуполя» - 12 очок і шосте місце в турнірній таблиці Української хокейної ліги (УХЛ).

На фото: Олександр Сеуканд (hcmariupol.com.ua).