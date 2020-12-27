УХЛ: «Краматорськ» обіграв «Крижаних Вовків»

Новачок ліги піднявся на 4-е місце у турнірній таблиці.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 21-го туру «Краматорськ» обіграв на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 3:2, повідомляє Укрінформ.

«Краматорськ» здобув 11-у перемогу в сезоні, набрав 24 очки і піднявся в таблиці на 4-е місце. Основний час завершився внічию 2:2. У складі «Краматорська» шайби закидали Кривошапкін і Подзіньш. За гостей відзначилися Калінічєв і Карпов. Переможець визначився в серії буллітів – 1:0 на користь «Краматорська».

В іншому матчі дня «Донбас» приймає «Білий Барс» (Біла Церква).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 35 (19), 2.«Сокіл» - 30 (20), 3.«Кременчук» - 29 (20).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 21-го туру регулярного чемпіонату «Сокіл» (Київ) обіграв на чужому льоду «Дніпро» (Херсон) 3:0, а «Маріуполь» програв вдома «Кременчуку» 3:7.

Фото: сайт УХЛ