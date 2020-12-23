УХЛ: «Краматорськ» обіграв «Білий Барс», 17-а перемога «Донбасу»

«Краматорськ» здобув 10-у перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 20-го туру «Краматорськ» обіграв на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 5:2, повідомляє Укрінформ.

Новачок ліги «Краматорськ» виграв вже 10-й матч в сезоні і піднявся на 4-е місце. У складі «Краматорська» шайби закидали: Пахмурін, Карпенко-2, Столяренко, Ципнятов. За гостей відзначились Благой і Грабовецький.

В іншому матчі дня «Донбас» переміг вдома «Крижаних Вовків» (Київ) 6:2. Шайби закидали: Сигарьов-2, Карамнов, Бірюков, Мілєхін, Разумов – «Донбас»; Анкудінов, Калінічев – «Крижані Вовки».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 35 (19), 2.«Сокіл» - 26 (18), 3.«Кременчук» - 25 (18).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 19-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» обіграв на своєму льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 6:0, а «Крижані Вовки» (Київ) поступилися «Соколу» (Київ) 3:6.

Фото: сайт УХЛ