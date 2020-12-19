УХЛ: «Донбас» і «Дніпро» здобули перемоги

Лідер чемпіонату обіграв «Маріуполь».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 19-го туру «Донбас» обіграв на чужому льоду «Маріуполь» 6:2, повідомляє Укрінформ.

Лідер здобув 16-у перемогу в сезоні і 7-у поспіль, обігравши на виїзді «Маріуполь» 6:2. У складі «Донбасу» шайби закидали: Ігнатенко, Пангелов-Юлдашев, Монс, Буценко, Шишлянников, Сигарьов. За господарів двічі відзначився Мостовой.

В іншому матчі дня «Дніпро» (Херсон) вдома переміг «Краматорськ» 3:0. Шайби закидали: Брага, Панасенко, Вишняков – «Дніпро».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 33 (18), 2.«Сокіл» - 24 (17), 3.«Кременчук» - 23 (17).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 18-го туру регулярного чемпіонату «Сокіл» (Київ) обіграв на своєму льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 4:1, а «Маріуполь» в овертаймі переміг вдома «Краматорськ» 3:2.

Фото: сайт УХЛ