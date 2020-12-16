УХЛ: «Кременчук» розгромив «Крижаних Вовків», «Донбас» переміг «Дніпро»

«Кременчук» повернувся на 2-е місце.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 18-го туру «Кременчук» обіграв на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 6:1, повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон здобув 11-у перемогу в сезоні, обігравши «Крижаних Вовків» 6:1. У складі «Кременчука» шайби закидали: Дубінін-2, Пукс, Толстушко, Деніскін, Григорян.

В іншому матчі дня «Дніпро» (Херсон) програв вдома «Донбасу» 0:5. Шайби закидали: Буценко, Кобелєв, Бірюков, Разумов, Лялька.

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 31 (17), 2. «Кременчук» - 23 (17), 3.«Сокіл» - 22 (16).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 17-го туру регулярного чемпіонату «Краматорськ» обіграв на своєму льоду «Кременчук» 1:0, а «Сокіл» (Київ) програв вдома «Донбасу» 0:4.

Фото: сайт УХЛ