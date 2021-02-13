Матч УПЛ «Колос» - «Шахтар» через погодні умови перенесли на 14 лютого

Українська футбольна Прем'єр-ліга підтвердила перенесення зустрічі 14-го туру чемпіонату України "Колос" (Ковалівка) - "Шахтар" (Донецьк) з 13-го на 14 лютого.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ, передає Укрінформ.

"Матч 14-го туру "Колос" - "Шахтар", що мав відбутися у суботу в Ковалівці, через несприятливі погодні умови перенесено на неділю за згодою сторін", - йдеться у повідомленні.

Поєдинок відбудеться 14 лютого у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок матчу о 14.00.