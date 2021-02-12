Де дивитися матчі 14 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 14-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в суботу, 13 лютого, поєдинками у Запоріжжі та Ужгороді.

У стартових матчах другого кола національної першості луганська «Зоря» на запорізькій «Славутич-Арені» зустрінеться з чернігівською «Десною» (гру о 14.00 покаже телеканал «Уніан ТВ»), а закарпатський «Минай» на ужгородському «Авангарді» зійдеться зі «Львовом» (14.00; «Футбол 2»), передає Укрінформ.

У перший ігровий день також зустрінуться ковалівський «Колос» і донецький «Шахтар» (17.00; «Футбол 2»), київське «Динамо» і донецький «Олімпік» (17.00; «2+2»).

На неділю, 14 лютого, заплановані поєдинки «Маріуполя» з «Олександрією» (14.00; «Футбол 1»), «Дніпра-1» з «Інгульцем» із Петрове (17.00; «Уніан ТБ»), львівського «Руха» з полтавською «Ворсклою» (17.00; «Футбол 1»).

Турнірне становище: «Динамо» - 30 очок (після 13-ти ігор), «Шахтар» - 26 (12), «Десна» - 23 (13), «Зоря» - 20 (12), «Ворскла» - 20 (13), «Колос» - 18 (13), «Олімпік» - 17 (12), «Олександрія» - 16 (13), «Маріуполь» - 16 (13), «Інгулець» - 11 (12), «Минай» - 10 (12), «Рух» - 9 (13), «Львів» - 9 (12), «Дніпро-1» - 8 (12).